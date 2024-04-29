Касаткина о возможных проблемах в Саудовской Аравии из-за ориентации: «Мне дали гарантии, что со мной все будет в порядке»

Теги WTA WTA Finals Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина ответила на вопрос о проблемах с безопасностью, которые у нее могут возникнуть в Саудовской Аравии из-за ориентации.

В этом году итоговый турнир WTA пройдет в Эр-Рияде – Касаткина 10-я в чемпионской гонке.

«Мне дали гарантии, что со мной все будет в порядке, – сказала Касаткина. – Если я отберусь, это будет означать, что я в топ-8 мира – для меня это отличная новость.

Мы видим, что саудовцы сейчас очень увлеклись нашим видом спорта, хотят его развивать. И пока это дает местным жителям, женщинам и детям возможность по-настоящему познакомиться с теннисом – смотреть, играть в него, участвовать во всем этом – я думаю, это здорово».

13 комментариев
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Ответ Ничего Смешного
Ну а как же, что там притесняют и вы с Забияко не чувствуете свободу? Или это другое?
Не придуривайся, если сможешь. Ровно наоборот, дали гарантии. И российский закон 478-ФЗ в Саудовской Аравии не работает.
+8
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+4
Ну а как же, что там притесняют и вы с Забияко не чувствуете свободу? Или это другое?
+10
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Ответ Антон Кривоногов
И чем ей мужики не угодили? Ужас что😁
Если мужик такой как ты, то я полностью солидарен с Касаткиной.
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Правильно, тебе безопасность гарантировали, а другие как нибудь сами разберутся!!!)))
+3
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+2
Тьфу...
+7
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+1
Ответ Стэн Смит
Если мужик такой как ты, то я полностью солидарен с Касаткиной.
Что и геям дали гарантии из солидарности))
Весь мир насилья мы разрушим, а затем..
+1
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+1
Ответ Антон Кривоногов
И чем ей мужики не угодили? Ужас что😁
причём здесь угодили или не угодили? вы бы хоть разобрались в вопросе перед тем как комментарий оставлять, гомосексуализм это не приобретённая фигня
+2
-2
0
Ответ sfilatov13
причём здесь угодили или не угодили? вы бы хоть разобрались в вопросе перед тем как комментарий оставлять, гомосексуализм это не приобретённая фигня
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