Касаткина о возможных проблемах в Саудовской Аравии из-за ориентации: «Мне дали гарантии, что со мной все будет в порядке»

Дарья Касаткина ответила на вопрос о проблемах с безопасностью, которые у нее могут возникнуть в Саудовской Аравии из-за ориентации.

В этом году итоговый турнир WTA пройдет в Эр-Рияде – Касаткина 10-я в чемпионской гонке.

«Мне дали гарантии, что со мной все будет в порядке, – сказала Касаткина. – Если я отберусь, это будет означать, что я в топ-8 мира – для меня это отличная новость.

Мы видим, что саудовцы сейчас очень увлеклись нашим видом спорта, хотят его развивать. И пока это дает местным жителям, женщинам и детям возможность по-настоящему познакомиться с теннисом – смотреть, играть в него, участвовать во всем этом – я думаю, это здорово».