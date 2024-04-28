Хачанов о том, что Баутиста-Агут обвинял его в затяжке времени: «У сетки объяснил ему, что это не был ход конем, что я не пытался играть грязно»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Роберто Баутиста-Агутом в Мадриде.

Во втором круге он выиграл 3:6, 6:3, 7:5.

– Играть с Баутиста-Агутом, особенно в Испании... Мы в том году играли с ним здесь в третьем круге, и это всегда тяжелые матчи. Каждая встреча – это реально битва. Я знаю, чего ожидать, но если он начинает играть на высоком уровне, то тяжело что-либо сделать. Надо привыкать, надо стараться найти его слабые места.

Для меня это еще и первый матч, он всегда непростой, на каждом турнире. Роберто играл квал, потом попал в основную сетку, выиграл матч [в основе], то есть начал турнир вообще в другом состоянии. Я очень рад. После первого сета у меня получилось повысить свой уровень, я стал лучше играть, поэтому, в принципе, и выиграл.

– О чем пообщались с Баутиста-Агутом у сетки?

– Когда мы начали третий сет, он спрашивал у меня, зачем я тяну время. Я пытался объяснить, что я этого не делаю. Просто линии, когда они мокрые, проскальзывают, можно поскользнуться, мячи могут проскальзывать.

Я спросил, нормально ли ему так играть, а он что-то завелся: «Ты тянешь время, давай играть, давай играть». Я объяснил, что это был не какой-то ход конем, что я не пытаюсь играть грязно, задерживать время. Он меня знает, я такие вещи не делаю, – сказал Хачанов в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»