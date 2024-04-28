Алькарас после победы над Сейбот Уайлдом: «Перед игрой я немного нервничал, потому что не знал, что будет с предплечьем»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Тиаго Сейбот Уайлдом в Мадриде.

Он выиграл 6:3, 6:3 и продолжает защиту титула.

«Думаю, я сыграл на хорошем уровне. Перед игрой я немного нервничал, потому что не знал, что будет с предплечьем. У Тиаго отличные удары, он сильно бьет по мячу. Я не понимал, как все сложится.

Очень доволен своим выступлением. В конце было сложно справиться с нервами. Я давно так не нервничал. Очень рад победить и получить еще один шанс в следующем раунде».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Яном-Леннардом Штруффом, которого год назад обыграл в финале.

«Надеюсь, результат будет таким же, как в финале прошлого года. Я знаю, на каком уровне он играет, какой у него теннис. Знаю, что должен проявить себя как можно лучше, если хочу победить. Хорошо бить и подавать. Быть сконцентрированным на приеме и забивать как можно больше мячей в розыгрышах. Будет непросто».