Соболенко о трехсетовике со 183-й ракеткой мира Монтгомери: «В третьем сете сказала себе, что нужно разозлиться»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Робин Монтгомери Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над №183 Робин Монтгомери в Мадриде.

Она выиграла 6:1, 6:7(5), 6:4 и продолжает защиту титула.

– Она неплохо отыграла весь матч. Это были не эмоциональные горки, а просто где-то не сложилось. Она играла на высоком уровне. Ну, немножко пошло в ее сторону – слава богу, что в третьем все развернулось.

– Я заметила, что когда ты играешь очень плотно, агрессивно, у соперницы шансов было достаточно мало...

– Ну да, наверное. Это же вопрос стабильности. Вот немножко, наверное, где-то провалилась, поэтому вылилось все в третий сет.

– Но ты себя очень круто завела. Расскажи, как ты победила в концовке.

– Вначале брейканула, потом пошли качели туда-сюда. И потом я сказала себе, что нужно разозлиться – в хорошем смысле. Наверное, получилось себя, так сказать, разозлить и забрать матч, – сказала Соболенко в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

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В третьем сете сказала себе, сама себе она не проиграет, я же не Надаль
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