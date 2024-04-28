Рублев о камбэке против Давидовича-Фокина: «При счете 0:5 на тай-брейке морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в Мадриде.

На тай-брейке первой партии он уступал 0:5 и отыграл пять сетболов. В итоге он победил 7:6(10), 6:4 и вышел на Тэллона Грикспора.

– Как тебе удалось отыграться на тай-брейке в первом сете?

– Не знаю. Алехандро здорово подавал, хорошо играл в розыгрышах. У меня было не так много шансов. При счете 0:5 морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно. Каким-то образом смог их выиграть. Потом при 2:5 я подумал: «Попробуй взять свои, и, возможно, счет будет 4:5». Потом счет сравнялся, и в конце концов я сделал камбэк.

- Две победы подряд после серии поражений. Как ты себя чувствуешь?

– Чувствую прекрасно. Рад, что выиграл два матча подряд (улыбается). Такого уже давно не было. Посмотрим, что будет дальше.