Рублев о камбэке против Давидовича-Фокина: «При счете 0:5 на тай-брейке морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в Мадриде.

На тай-брейке первой партии он уступал 0:5 и отыграл пять сетболов. В итоге он победил 7:6(10), 6:4 и вышел на Тэллона Грикспора.

– Как тебе удалось отыграться на тай-брейке в первом сете?

– Не знаю. Алехандро здорово подавал, хорошо играл в розыгрышах. У меня было не так много шансов. При счете 0:5 морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно. Каким-то образом смог их выиграть. Потом при 2:5 я подумал: «Попробуй взять свои, и, возможно, счет будет 4:5». Потом счет сравнялся, и в конце концов я сделал камбэк.

- Две победы подряд после серии поражений. Как ты себя чувствуешь?

– Чувствую прекрасно. Рад, что выиграл два матча подряд (улыбается). Такого уже давно не было. Посмотрим, что будет дальше.

4 комментария
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Я понимаю с условным Надалем забить или с Гуркачем, но с Фокиной… который сам может все отдать.
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Интересно, когда-нибудь весь этот рублёвский фарт с отыгрышами с 0-5 на тай-брейках вернётся ему в условном финале мастерса или чего пуще, его единственного финала шлема за карьеру? )
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Видимо, тот мяч в лоб действительно что-то вставил на место
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Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно

Пффф, я знаю одного теннисиста, он целые матчи от начала до конца играет так, будто ему все равно :) Причем добрался до топ-20 :))))
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