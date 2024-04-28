Мадрид (ATP). 3-й круг. Рублев сыграет с Давидовичем-Фокина, Алькарас – с Сейбот Уайлдом, Зверев встретится с Шаповаловым

Андрей Рублев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге в Мадриде.

Карлос Алькарас встретится с Тиаго Сейбот Уайлдом.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг