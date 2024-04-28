Мадрид (ATP). 3-й круг. Рублев сыграет с Давидовичем-Фокина, Алькарас – с Сейбот Уайлдом, Зверев встретится с Шаповаловым

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Андрей Рублев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге в Мадриде.

Карлос Алькарас встретится с Тиаго Сейбот Уайлдом.

Сетка здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
28 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Себастьян Корда (США)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Флавио Коболли (Италия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
28 апреля, 22.30
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
28 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
28 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
28 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
28 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
28 апреля, 17.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
28 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Якуб Меньшик (Чехия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
29 апреля, 03.00
Онлайн матча

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4 комментария
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Андрею, Дане и Карену победить, Павлу показать хорошую игру и набраться опыта!!!✌️
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Добрый день. Задам вопрос снова тем кто знает - почему в Мадриде до сих пор нет матчей в мужском парном разряде и почему нет жеребьёвки парного турнира?
Когда играет великолепный Карлос Алькарас - это всегда праздник и большие ожидания.
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Со времён Роджера Федерера Карлос Алькарас самый талантливый теннисист безоговорочно. Как бы тут кто ни спорил, Карлос не отсиживается в глухой обороне и выжидает ошибок соперника, а сам созидает, сам творит на корте, своих соперников он обыгрывает сам.
Теннис находится в надёжных руках, большая тройка передаёт бразды правления гениальному игроку на пару с трудолюбивым и спокойным Янником Синнером, как по мне в теннисе прекрасный расклад.
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Андрею Рублёву пожелаю обыграть неприятного лично мне Фокину, пусть Рублёв победит уверенно.
Фокина показал свою истинную сущность матчем ранее против китайца когда не проявил fair play и не отдал явно проигранное очко сопернику. Фокина из разряда теннисных клоунов которые несерьёзно относятся к профессиональному делу. Мне лично стыдно что у Карлоса такой напарник по сборной, кто знает может Ксрлос из-за него в том числе пропускает матчи сборной, не хочет с ним общих дел иметь.
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