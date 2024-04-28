Мадрид (ATP). 3-й круг. Рублев сыграет с Давидовичем-Фокина, Алькарас – с Сейбот Уайлдом, Зверев встретится с Шаповаловым
Андрей Рублев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге в Мадриде.
Карлос Алькарас встретится с Тиаго Сейбот Уайлдом.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
23 апреля – 5 мая 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.30
- Дата проведения
- 28 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00
Когда играет великолепный Карлос Алькарас - это всегда праздник и большие ожидания.
Теннис находится в надёжных руках, большая тройка передаёт бразды правления гениальному игроку на пару с трудолюбивым и спокойным Янником Синнером, как по мне в теннисе прекрасный расклад.
Фокина показал свою истинную сущность матчем ранее против китайца когда не проявил fair play и не отдал явно проигранное очко сопернику. Фокина из разряда теннисных клоунов которые несерьёзно относятся к профессиональному делу. Мне лично стыдно что у Карлоса такой напарник по сборной, кто знает может Ксрлос из-за него в том числе пропускает матчи сборной, не хочет с ним общих дел иметь.