Циципас после поражения от 118-й ракетки мира: «Нужно, как и в последние несколько месяцев, скромно принимать происходящее и концентрироваться на процессе»

Теги ATP Mutua Madrid Open Тиаго Монтейро Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас высказался о поражении от Тиаго Монтейро в Мадриде (4:6, 4:6).

«Мне нужно и дальше, как в последние несколько месяцев, скромно принимать происходящее и концентрироваться на процессе, на котором строится наш спорт.

Я заметил, что по ходу матча мне удалось прибавить, но это произошло уже довольно поздно. Но я постараюсь сделать выводы из этих изменений и эффективно воплотить их в следующий раз, когда выйду на корт и снова окажусь в такой ситуации, когда буду играть с соперником, который жаждет меня победить, с соперником, который пашет в каждом матче и за последние месяцы сыграл несколько «Челленджеров».

С такими соперниками нужно быть особенно внимательным».

Циципас оценил свою игру на подачах бразильца.

«Жаль, что я не принимал так, как в последнем гейме. На приеме я весь матч не мог войти в ритм. Я был раскоординирован и чувствовал себя не в своей тарелке.

Я хочу поздравить Тиаго. И говорить нечего, он провел отличный матч. Это теннис».

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