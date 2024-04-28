Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Ализе Корне Теннис

Француженка Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

Для экс-11-й ракетки мира это будет 20-е подряд выступление в Париже.

«Ровно через месяц я выложусь без остатка на «Ролан Гаррос» и сразу завершу карьеру. Странно произносить эти слова вслух. Я давно об этом думала, но объявить официально – совсем другое дело.

Сейчас подходящий момент, и все к этому шло более двух лет. В последние месяцы я поняла, что время пришло», – сказала Корне в эфире Canal+. 

2 комментария
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В целом неплохая теннисистка, даже обыгрывала Серену (личка 3-4 в пользу Серены).
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Да очень жаль но видно уже как год что с трудом играет и даже кого должна обыгровать все ровно проигровает не знаю с чем это связано. Честно надеялся что ещё сможет как то вернуться хотя бы в топ 50 но не судьба
Помню её ещё как дошла в финал Рима и проиграла янкович а сколько лет то с тех пор прошло
Буду болеть за тебя конечно и на РГ ;)
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