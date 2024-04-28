Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»

Француженка Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

Для экс-11-й ракетки мира это будет 20-е подряд выступление в Париже.

«Ровно через месяц я выложусь без остатка на «Ролан Гаррос» и сразу завершу карьеру. Странно произносить эти слова вслух. Я давно об этом думала, но объявить официально – совсем другое дело.

Сейчас подходящий момент, и все к этому шло более двух лет. В последние месяцы я поняла, что время пришло», – сказала Корне в эфире Canal+.