Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»
Француженка Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».
Для экс-11-й ракетки мира это будет 20-е подряд выступление в Париже.
«Ровно через месяц я выложусь без остатка на «Ролан Гаррос» и сразу завершу карьеру. Странно произносить эти слова вслух. Я давно об этом думала, но объявить официально – совсем другое дело.
Сейчас подходящий момент, и все к этому шло более двух лет. В последние месяцы я поняла, что время пришло», – сказала Корне в эфире Canal+.
Помню её ещё как дошла в финал Рима и проиграла янкович а сколько лет то с тех пор прошло
Буду болеть за тебя конечно и на РГ ;)