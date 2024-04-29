Медведев – судье матча с Кордой: «Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев судьи Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев пожаловался на условия в матче с Себастьяном Кордой в Мадриде.

После первого сета он предъявил претензии судье Начо Форкаделю за то, что тот не закрыл крышу из-за дождя. 

ДМ: Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет. Может, закрыть крышу, нет?

НФ: Это не мне решать.

ДМ: Окей, тогда позови того, кто может принять это решение, раз это не в твоей компетенции.

НФ: Они принимают это решение, основываясь на…

ДМ: Кто «они»? Иллюминаты?

НФ: Никто не знает, что произойдет, поэтому пока продолжаем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
если медя не ноет, проверьте его пульс
+13
-4
+9
Браво!)
+8
-4
+4
🤣
+5
-1
+4
твиттер там ухахатывается
+3
0
+3
иллюминаты)))ну хоть не массоны) троллинг на уровне( 🐻 явно любит иногда Рен ТВ посмотреть)
+5
-3
+2
Иллюминаты (от лат. illuminati — «озарённые, просветлённые, просвещённые») — в разное время название различных объединений (орденов, братств, сект, обществ) оккультно-философского толка и мистического характера. Твое б образование, Даня, да в нужное место. Не уверен, что судья понял.
+3
-1
+2
а тот на полном серьезе "Неее рептилоиды" ,)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий