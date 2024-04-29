Медведев – судье матча с Кордой: «Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет»
Даниил Медведев пожаловался на условия в матче с Себастьяном Кордой в Мадриде.
После первого сета он предъявил претензии судье Начо Форкаделю за то, что тот не закрыл крышу из-за дождя.
ДМ: Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет. Может, закрыть крышу, нет?
НФ: Это не мне решать.
ДМ: Окей, тогда позови того, кто может принять это решение, раз это не в твоей компетенции.
НФ: Они принимают это решение, основываясь на…
ДМ: Кто «они»? Иллюминаты?
НФ: Никто не знает, что произойдет, поэтому пока продолжаем.
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