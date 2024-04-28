Синнер о Надале: «Победить его на грунте – одна из самых тяжелых задач в теннисе, если не самая. Он всегда меня очень вдохновлял»

Янник Синнер высказался о Рафаэле Надале, который, вероятно, последний раз выступает в Мадриде.

На домашнем «Мастерсе» он вышел в третий круг, где сыграет с Педро Качином.

«Во-первых, Рафа очень много отдал спорту. Он вышел на другой уровень в плане психологии, продемонстрировал другой подход к тренировкам, матчам, трудным ситуациям. Я всегда очень рад его видеть. Здорово, что он уже в другом статусе: теперь он отец, с ним вся семья. Я просто желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что его организм продержится как можно дольше. Уверен, он сделает для этого все необходимое.

Он тренируется с высокой интенсивностью, играет тоже. Победить его на грунте – одна из самых тяжелых задач в нашем спорте, если не самая.

Вот и все. Меня Рафа всегда очень вдохновлял, ведь боевой дух, который он сохранил на протяжении всей карьеры, и тот факт, что он никогда ни на что не жаловался, действительно поражают».