Мирра Андреева: «У нас с папой день рождения в один день. Он с Эрикой на другом турнире, будем праздновать по FaceTime»

Мирра Андреева высказалась о том, что отметит день рождения на турнире в Мадриде.

«В понедельник у меня день рождения, но я этого не ощущаю. Он всегда выпадает на какой-то турнир, поэтому я особо не праздную.

Может быть, после игры мы пойдем в ресторан. У папы тоже день рождения, но он, к сожалению, не сможет приехать, потому что он с Эрикой на другом турнире – тоже в Испании. Будем праздновать по FaceTime, так что будем вместе, сходим в ресторан.

Также она рассказала, испытывает ли давление в Мадриде.

«Перед турниром я чувствовала огромное давление на своих плечах, но понимала, что создаю его сама. Мне это помогло. Сейчас я оцениваю ситуацию так: Арина Соболенко защищает титул, а я – только четвертый круг. Это большая разница. Давление будет каждый год. Это то, с чем я должна смириться».