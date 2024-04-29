Стефанос Циципас: «Связь с природой – это лучший вай-фай. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.

«Связь с природой – это лучший вай-фай. Всегда доступен и удивительно терапевтичен. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни», – написал Циципас в твиттере.

А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернулся в топ-10

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10 комментариев
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Спасибо, гуру Гаутама Циципас.
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Ответ SaltyRose
Стефанос, вот зачем? Сам же не вылезаешь из сети, вон аж платную подписку завел на свой аккаунт. 🤦‍♀️ Или это мантра?
Он из парка по мобильному интернету строчит
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Ответ Кот под ногами майора
Он из парка по мобильному интернету строчит
Он прав, в общем-то, это уже и нейробиологами и психологами доказано, но от человека с 5 разными аккаунтами это звучит неубедительно.
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Наладил связь с Космосом.
пхх))))
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Бадоса повесится в итоге
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Мы не можем, Бродский отсоветовал
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Стефанос, вот зачем? Сам же не вылезаешь из сети, вон аж платную подписку завел на свой аккаунт. 🤦‍♀️ Или это мантра?
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Есть такой старый мем:
"Почему-то, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитва; а когда Бог разговаривает с тобой - шизoфpeния"
©
Этот на связи с Природой, Природа отвечает.
хехе))))
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Цитаты Стефаноса вернулись
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Философ Степан Циципиди
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