Стефанос Циципас: «Связь с природой – это лучший вай-фай. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни»
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.
«Связь с природой – это лучший вай-фай. Всегда доступен и удивительно терапевтичен. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни», – написал Циципас в твиттере.
А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернулся в топ-10
пхх))))
"Почему-то, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитва; а когда Бог разговаривает с тобой - шизoфpeния"
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Этот на связи с Природой, Природа отвечает.
хехе))))