Стефанос Циципас: «Связь с природой – это лучший вай-фай. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни»

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.

«Связь с природой – это лучший вай-фай. Всегда доступен и удивительно терапевтичен. Выйдите на улицу и подключитесь к реальной сети жизни», – написал Циципас в твиттере.

А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернулся в топ-10