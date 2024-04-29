Даниил Медведев: «В Мадриде все корты, кроме центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы, поэтому такое чувство, будто на меня напирают сзади»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в Мадриде.

Медведев выиграл за 2 часа 25 минут – 5:7, 7:6(4), 6:3.

Во втором круге его матч был на Корте №3, сейчас – на Корте Аранты Санчес, втором по значимости на турнире.

«Было тяжело по разным причинам. Он здорово играл. Здесь все корты, кроме центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы, поэтому, когда я играю, такое чувство, будто кто-то напирает на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно столько пространства, все равно такое чувство, будто на меня напирают. Я должен привыкнуть к этому ощущению и понять, когда входить в корт.

Мне нужно найти свой ритм, но в обоих матчах я играл все лучше и лучше. Конечно, поскольку мы играем со все более сложными соперниками, в следующий раз хочется начать так, как в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад».

За выход в четвертьфинал он поборется с Александром Бубликом.