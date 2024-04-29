Даниил Медведев: «В Мадриде все корты, кроме центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы, поэтому такое чувство, будто на меня напирают сзади»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в Мадриде.

Медведев выиграл за 2 часа 25 минут – 5:7, 7:6(4), 6:3.

Во втором круге его матч был на Корте №3, сейчас – на Корте Аранты Санчес, втором по значимости на турнире.

«Было тяжело по разным причинам. Он здорово играл. Здесь все корты, кроме центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы, поэтому, когда я играю, такое чувство, будто кто-то напирает на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно столько пространства, все равно такое чувство, будто на меня напирают. Я должен привыкнуть к этому ощущению и понять, когда входить в корт.

Мне нужно найти свой ритм, но в обоих матчах я играл все лучше и лучше. Конечно, поскольку мы играем со все более сложными соперниками, в следующий раз хочется начать так, как в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад».

За выход в четвертьфинал он поборется с Александром Бубликом.

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2 комментария
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Смотрел матч. Очень плохо начал Даня. Какие-то нелепые ошибки. А соперник наоборот шикарно подавал и бился. После тайбрейка было понятно, что Даня уже не упустит
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Пока первый сет уходит на то, чтобы просто прибиться. Но это в этом и есть уникальность тенниса Медведева. Чтоб его игра работала, он должен идеально чувствовать корт, поймать баланс, чтоб играть надёжно, но не давать лёгких атак. В какой-то момент он нащупывал этот ритм и начинал атаковать, иногда вообще терял. Но чего у него не отнять, так это того, что он ищет. Например, в какую-то момент пошли укороченные, вторую подачу стал очень близко встречать, к сетке пошёл.
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