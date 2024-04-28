Медведев о возвращении Надаля: «Неважно, в какой Рафа форме или как себя чувствует – когда он выходит на корт, ты все равно боишься. И сейчас он точно опасен»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

«Неважно, в какой Рафа форме или как себя чувствует – когда он выходит на корт, особенно на грунтовый, ты все равно опасаешься. Я бы даже сказал, что это происходит и на грунте, и на харде, но особенно – на грунте.

Ты все равно боишься Рафу, который выигрывает 80 матчей и проигрывает один. Сегодня он это доказал: два часа на корте. Я не видел матч, потому что параллельно проводил свой, но он смог победить за два часа. Наверное, ему все лучше и лучше.

Он точно опасен. Посмотрим, как у него сложится дальше, но думаю, что если он продолжит прибавлять, то будет здорово. Будет очень весело и тяжело для других теннисистов».

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Добавить нечего, так всё и есть!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий