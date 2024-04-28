Медведев о возвращении Надаля: «Неважно, в какой Рафа форме или как себя чувствует – когда он выходит на корт, ты все равно боишься. И сейчас он точно опасен»

«Неважно, в какой Рафа форме или как себя чувствует – когда он выходит на корт, особенно на грунтовый, ты все равно опасаешься. Я бы даже сказал, что это происходит и на грунте, и на харде, но особенно – на грунте.

Ты все равно боишься Рафу, который выигрывает 80 матчей и проигрывает один. Сегодня он это доказал: два часа на корте. Я не видел матч, потому что параллельно проводил свой, но он смог победить за два часа. Наверное, ему все лучше и лучше.

Он точно опасен. Посмотрим, как у него сложится дальше, но думаю, что если он продолжит прибавлять, то будет здорово. Будет очень весело и тяжело для других теннисистов».

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца