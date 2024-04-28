Надаль о «Ролан Гаррос»: «Если будет хоть малейший процент сомнения, то я, наверное, не сыграю»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, не повлияла ли победа над Алексом де Минауром на его настрой относительно «Ролан Гаррос».

– В начале недели вы сказали, что если бы чувствовали себя так же, как в тот день, то, вероятно, не стали бы играть на «Ролан Гаррос». Я знаю, что до этого еще далеко и вы еще не готовы принимать решение, но вдохновляет ли вас сегодняшнее выступление на то, что есть шанс быть готовым?

– Понятия не имею. Последние дни мое тело чувствует себя немного лучше, но пока я не уверен. Понимаю, что людям, которые не в моей команде, тяжело понять некоторые вещи, но для меня «Ролан Гаррос» – самый важный турнир в карьере. И все, что я там пережил, все прекрасные моменты навсегда останутся в моем сердце.

Так что дело не в победе или поражении, а в том, что я выйду на корт с осознанием своей способности бороться и быть конкурентоспособным. В том, что я смогу выйти на корт с мечтой. Если не получится выйти на корт с мечтой, я не стану этого делать и сохраню все великолепные воспоминания.

Я хочу быть там, и, даже пусть не выиграю, я хочу выйти с шансом помечтать о чем-то важном. Но если будет хоть малейший процент сомнения, то я, наверное, не сыграю. К тому же бороться в пятисетовом формате – это совсем другая история.

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца

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13 комментариев
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Рафа, верим в твое возвращение!
Победа в этом РГ будет венцом твоей прекрасной карьеры!
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Верим в Рафу и здоровья чемпиону!!!💪✊
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Ой да Рафа не пугай так☺ Любимый турнир и неужели на прощание не сыграешь. Хотя его позиция понятна. Он хочет остатся в памяти Чемпионом РГ а не вылетающим во 2-3 круге всяким лохам. Так что если не готов то да. Но все же очень хочется хоть ненадолго на прощание увидеть его в хорошей форме. После ухода только и остается его пиковые матчи пересматривать, особенно его дуэли с Джоковичем и Федерером
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Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Написал коммент через пять минут публикации новости 🤣вот он истинный фан величайшего, понимаю вас его фанов, боитесь что Рафа наберет форму и заберет рг и Олимпиаду)
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Комментарий удален модератором
Шоу с публикой и королем прекрасное вышло. Минур не захотел быть врагом народа.
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Сейчас появится Графчик и расскажет нам, что наглость Рафы не знает границ, требует таким образом терапевтическое исключение и еще расписку от Амели Моресмо о том, что она нажеребит максимально простую сетку на первую неделю))
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Чуть плотнее играть и Рафе капец. Все эти комбинации и "коронки" хороши, когда шар летит. Силы и скорости на 5-ти сетовый формат вряд ли будет. (Ну и пес с ним - пусть играет, когда может!)
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Здоровья и побед легенде тенниса🥇
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Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
Как вариант - взять олимпиаду и не дать этого сделать Джоковичу
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Ответ Stas Salesov
Сейчас появится Графчик и расскажет нам, что наглость Рафы не знает границ, требует таким образом терапевтическое исключение и еще расписку от Амели Моресмо о том, что она нажеребит максимально простую сетку на первую неделю))
)))
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