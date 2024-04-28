Надаль о «Ролан Гаррос»: «Если будет хоть малейший процент сомнения, то я, наверное, не сыграю»

Рафаэль Надаль рассказал, не повлияла ли победа над Алексом де Минауром на его настрой относительно «Ролан Гаррос».

– В начале недели вы сказали, что если бы чувствовали себя так же, как в тот день, то, вероятно, не стали бы играть на «Ролан Гаррос». Я знаю, что до этого еще далеко и вы еще не готовы принимать решение, но вдохновляет ли вас сегодняшнее выступление на то, что есть шанс быть готовым?

– Понятия не имею. Последние дни мое тело чувствует себя немного лучше, но пока я не уверен. Понимаю, что людям, которые не в моей команде, тяжело понять некоторые вещи, но для меня «Ролан Гаррос» – самый важный турнир в карьере. И все, что я там пережил, все прекрасные моменты навсегда останутся в моем сердце.

Так что дело не в победе или поражении, а в том, что я выйду на корт с осознанием своей способности бороться и быть конкурентоспособным. В том, что я смогу выйти на корт с мечтой. Если не получится выйти на корт с мечтой, я не стану этого делать и сохраню все великолепные воспоминания.

Я хочу быть там, и, даже пусть не выиграю, я хочу выйти с шансом помечтать о чем-то важном. Но если будет хоть малейший процент сомнения, то я, наверное, не сыграю. К тому же бороться в пятисетовом формате – это совсем другая история.

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца