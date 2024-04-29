Рублев – судье матча с Давидовичем-Фокина: «Начинаю думать, что пусть лучше на корте будет только Hawk-Eye Live вместо линейных»

Андрей Рублев поспорил с судьей на вышке в третьем круге в Мадриде.

Рублев пробил в аут при счете 4:3 30:30, но перед этим линейный судья крикнул аут на удар Алехандро Давидовича-Фокина. Судья на вышке Адель Нур поправил линейного, и очко присудили испанцу.

Рублев начал спорить с судьей, указывая на то, что линейный крикнул аут до его удара. По правилам в таких случаях розыгрыш переигрывается.

АР: «Клянусь, я понимаю, что пробил в аут, я про это ничего не говорю. Но он крикнул аут до того, как я ударил по мячу.

То же самое случилось вчера с Рафой, абсолютно то же самое. Сейчас я начинаю думать, что пусть лучше на корте будет только [Hawk-Eye Live] вместо линейных. Я знаю, что пробил в аут, ничего не говорю по этому поводу. Но это было уже после выкрика от линейного».

АН: «Это то, что я пытаюсь тебе сказать. Я услышал его «аут» уже после твоего удара. Поэтому на тебя это никак не повлияло и я принял такое решение».

Во втором сете аналогичная ситуация произошла с Давидовичем-Фокина, но в этот раз судья решил переиграть розыгрыш.