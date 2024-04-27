Тренер Котова: «Цели на сезон – войти в топ-50 и там закрепиться»

Тренер Павла Котова Михаил Бриль прокомментировал камбэк россиянина во втором круге в Мадриде.

Матч против Джордана Томпсона закончился со счетом 5:7, 6:4, 7:5. В решающем сете Котов вел 3:1, но отдал четыре гейма подряд. При счете 3:5 он отыграл два матчбола на подаче.

Котов – 72-я ракетка мира. В следующем круге он поборется с №2 Янником Синнером.

– Сейчас много эмоций положительных и очень устал, на самом деле. Очень нервный матч был, так как в третьем сете уже казалось, что Паша переломил ход игры, и именно в этот момент у него закончилось топливо.

И он большой молодец, что, несмотря на это, смог себя преодолеть, собраться, найти найти искру, найти в себе силы, себя подзавести, выиграть несколько важных тяжелых розыгрышей, перевернуть игру опять свою сторону и в конце уже прямо на этой усталости суметь отработать, суметь включиться на самых важных мячах.

– Я слышала, что он обращался к вам и говорил: «Я больше не могу терпеть». Может быть, вы ему сказали что-то в этот момент, что как раз вернуло его в игру?

– Я старался его энергетически подпитывать как мог. Я знаю определенные фразы, определенные интонации, которые, может быть, могут помочь. Не всегда, но сегодня сработало. Сегодня сработало, получилось его где-то подзарядить, где-то подзавести, а где-то чуть подуспокоить, чтобы он эту энергию потратил уже на самые важные розыгрыши.

– Как будете готовиться к матчу с Янником Синнером?

– На самом деле, уже достаточно обычная рутина: закрутить велосипед, сделать мобилити, сходить к физио. Массаж. Покушать – мы не пропускаем, это обязательно для восстановления (смеется).

И будем смотреть матч Синнера: что мы можем найти, что можем против него использовать. Понятное дело, что будет очень тяжело, он очень здорово играет в этом сезоне, очень сильно прибавил.

Я думаю, что Паше нужно будет выйти и получить кайф от себя, от своей игры, от того, что он сможет сделать. И просто бороться за каждый розыгрыш, а там пусть будет что будет.

– Какие цели на сезон?

– Войти в топ-50 и там закрепиться, – сказал Михаил Бриль в интервью Okko.