Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье»

Елена Рыбакина заявила, что сделает все возможное, чтобы в этом сезоне стать №1.

В Мадриде она вышла в четвертый круг, где сыграет с Сарой Бейлек.

– Вы вторая в чемпионской гонке. Какие у вас ощущения перед второй половиной года?

– Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе.