Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье»

Теги WTA Mutua Madrid Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина заявила, что сделает все возможное, чтобы в этом сезоне стать №1.

В Мадриде она вышла в четвертый круг, где сыграет с Сарой Бейлек.

– Вы вторая в чемпионской гонке. Какие у вас ощущения перед второй половиной года?

– Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе.

2 комментария
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Мы тоже желаем тебе здоровья, Лена!
А победы и титулы придут и не раз.
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Самое главное не стареть)
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