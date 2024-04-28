Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье»
Елена Рыбакина заявила, что сделает все возможное, чтобы в этом сезоне стать №1.
В Мадриде она вышла в четвертый круг, где сыграет с Сарой Бейлек.
– Вы вторая в чемпионской гонке. Какие у вас ощущения перед второй половиной года?
– Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Я постараюсь сделать все возможное и сохранять стабильность. Самое главное – здоровье. Пока я играю очень хорошо. Хотелось бы продолжать в том же духе.
А победы и титулы придут и не раз.