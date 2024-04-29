Дель Потро о скором завершении карьеры Надаля: «Нам нужно начать осознавать, что эра тенниса подходит к концу»

Хуан Мартин дель Потро высказался о скором завершении карьеры Рафаэля Надаля.

«Думаю, нам нужно начать осознавать, что эра тенниса подходит к концу.

Роджер больше не играет, но его наследие осталось в памяти навсегда. И теперь Надаль завершает карьеру в удовольствие и на своих условиях. Это то, чего я, к сожалению, не смог сделать по состоянию здоровья. То, что делает Рафа, впечатляет.

Наблюдать за его игрой и видеть его страсть к соревнованиям и его энергию – это нечто уникальное, и я не знаю, случится ли что-то подобное в ближайшие несколько лет.

Я продолжу смотреть его матчи по телевизору. Я не особо наблюдаю за теннисом, но если играют Рафа или Новак, то, конечно, смотрю».