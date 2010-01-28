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    Устюгов и Ретивых оспорят в CAS неприглашение на Игры-2018 в Пхенчхане

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе CAS Пхенчхан-2018 Глеб Ретивых Сергей Устюгов

    Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых оспорят в Спортивном арбитражном суде (CAS) неприглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.

    «Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник.

    Адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

    Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля. МОК одобрил 169 заявок российских спортсменов, которые выступят на Играх под нейтральным флагом.

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