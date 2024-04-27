Степанова о гонке в гору: «Лыжники выступили в качестве развлечения. Народ на нас посмотрел, похлопал – и пошел снова кататься со склонов, а потом по барам»

Степанова назвала гонку в гору в Кировске одним из главных лыжных событий сезона.

«Итак, мой личный рейтинг лыжных событий прошлого сезона. На третьем месте – гонка в гору в Кировске.

Новый формат, новые лидеры (Алина и Савелий, которым на двоих всего 38 лет). В целом – серьезная, а не на словах, попытка привлечь интерес широкой публики. Все логично.

В развитие курорта в Апатитах вкладываются серьезные деньги, самолеты из Москвы и Петербурга летят забитыми под завязку, туристы хотят не только и по местным ресторанам ходить, но и как-то развлекаться.

Вот мы, лыжники-гонщики, и выступили в качестве развлечения для тысяч горнолыжников вокруг. Да-да – выражение, которое я люблю – получилось хорошее развлекательное шоу примерно на час. Народ на нас посмотрел, похлопал, поохал – и пошел снова кататься со склонов, а потом по барам.

Меня не смущает развлекательная роль для отдыхающей публики. Гастролируют же лучшие актеры и певцы по черноморскому побережью летом, все считают это нормальным.

Насколько знаю, цифры телесмотрения именно горовосхождения тоже были отличными. Значит, в следующий раз придут рекламодатели. В общем, с почином», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова