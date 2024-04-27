Роднина о словах Губерниева про неспортивную страну: «Спортсменов на улице вообще не очень много. На улице только алкаши, у которых денег нет на кафе»
Ирина Роднина отреагировала на слова Дмитрия Губерниева о «неспортивной России».
Ранее комментатор Губерниев з аявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».
«Многие говорят, что Россия – неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.
Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много – если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе.
Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря.
Еще не устраивает количество часов, выделяемых на урок, а самое главное, так и не определили что преподавать. Смысл этого предмета никто и не понял», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Роднина.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
Вся молодежь ходила в адидасе и кроссовках
Причем, били всех, кто спортом не занимался. Стимулировали, можно сказать
Недавно сериал даже сняли про золотое время
Так вот , в те годы я жил около Всеволожска и утверждаю, зимой пешком никто не ходил, тротуаров во Всеволожске не было, были лыжни. По лыжне можно было из Всеволожска дойти до Кавголово, а также в любой пункт Карельского перешейка. Реально в стране был бум зимнего спорта. А бум летнего был всегда. Достаточно вспомнить что в эти годы отмечают столетие все спортивные общества и клубы страны. А образованы они были в 20 годы прошлого века. А также ДОСААФ, ГТО, ОСВОД. Спортивные достижения были заложены на сто лет. Парады физкультурников визитная карточка страны.
На каждом балконе висели лыжи на всю семью. И у каждого был велосипед.
Сегодня бум самокатов. Казалось бы, вот спорт будущего номер один! но не тот самокат, который надо везти , толкая ногой, а настоящий, который САМ КАТИТСЯ.
А ты стоишь и...едешь...
Так что в спорт ради спорта идут мало, потеть даром для своего удовольствия хотят не многие.
Дэнги давай, давай дэнги!
- Деньги на кафе есть
- Алкаш
А может всё потому, что улицы Родниной и наши сильно отличаются?
А, вообще, правда, алкашей и каких-то с с заиндевелым взглядом на улицах все больше и больше. Очень страшно, хожу озираюсь, кругом непонятно откуда вылазят какие-то типы. Хорошо, хоть никто еще на меня глаз не положил. Одеваюсь в серые одежды, и, зубы чищу уже только после того, как зайду в свои ,,хоромы’’. Кругом вот эти типы и машины, машины, машины, выскакивающие из каждого переулка, пыль, песок, нечистоты, окурки, пластиковые бутыли. Все летает, кружится. Пока дойдешь до булочной, сто раз сердце екнет. По пути еще 3-4 каких-то красное-желтое, пистоль-бристоль. Я туда ни ногой.