Роднина о словах Губерниева про неспортивную страну: «Спортсменов на улице вообще не очень много. На улице только алкаши, у которых денег нет на кафе»

Ирина Роднина отреагировала на слова Дмитрия Губерниева о «неспортивной России».

Ранее комментатор Губерниев з аявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».

«Многие говорят, что Россия – неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.

Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много – если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе.

Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря.

Еще не устраивает количество часов, выделяемых на урок, а самое главное, так и не определили что преподавать. Смысл этого предмета никто и не понял», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Роднина.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта