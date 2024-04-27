Роднина о словах Губерниева про неспортивную страну: «Спортсменов на улице вообще не очень много. На улице только алкаши, у которых денег нет на кафе»

Теги Ирина Роднина Дмитрий Губерниев Государственная дума Политика алкоголь и спорт массовый спорт Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на слова Дмитрия Губерниева о «неспортивной России».

Ранее комментатор Губерниев з аявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».

«Многие говорят, что Россия – неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.

Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много – если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе.

Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря.

Еще не устраивает количество часов, выделяемых на урок, а самое главное, так и не определили что преподавать. Смысл этого предмета никто и не понял», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Роднина.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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32 комментария
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Депутата госдуры не устраивает многое...А причинно-следственную связь найти не получится?
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Как же этот депутат любит свой народ и с уважением к нему относится. Либо свои у неё в Америке.
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Т е если у меня денег нет, чтобы сидеть в кафе, то я шатающийся по улице алкоголик? 🙈
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Самая спортивная Россия была в 90-е

Вся молодежь ходила в адидасе и кроссовках

Причем, били всех, кто спортом не занимался. Стимулировали, можно сказать

Недавно сериал даже сняли про золотое время
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Ответ Bartez1986
Депутата госдуры не устраивает многое...А причинно-следственную связь найти не получится?
Судя по словам Родниной-она полностью оторвана от реальности и страшно далека от народа.....Про ее депутатские заслуги перед народом тоже никогда не слышал. Что она вообще делает в Думе?
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"Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание." Через предложение: "А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе." Как можно настолько вообще не следить за тем, что ты говоришь, и сразу, через секунду противоречить самой себе? А про хамство, вообще, без комментариев
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Допилась спортсменка...
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Сегодня гулял с сыном по улице. Прости нас, Ирина, маргиналов и батлхантеров. Тебе бы в швейцарском кантоне законодательствовать, а попался такой дрянной и нищий народец(
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В очередной раз призываю жителей Дмитровского одномандатного избирательного округа №118 (Долгопрудный, Дубна, Лобня, Химки) исправить свою ошибку. Новые выборы пройдут в 2026-ом году - исправляйтесь))
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Ответ Даниил Верёвкин
"Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание." Через предложение: "А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе." Как можно настолько вообще не следить за тем, что ты говоришь, и сразу, через секунду противоречить самой себе? А про хамство, вообще, без комментариев
А что, она бывает на улице? Вот так, пешком проходит? В метро ездит?
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Опять обманули в минспорте, что 70% спортом занимается, вот смелая депутатка заявляет, что у нас больше алкашей или литрбол -это тоже спорт, как компьюторный.
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"Народ станет более спортивным, когда урок физического воспитания в школах станет по иному преподаваться. Меня это не устраивает. А кого он может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием спортивных баз и инвентаря" (с). И какие предложения? Зайди, когда будет время, в Академию ФКиС имени П. Ф. Лесгафта в СПб,может сразу все поймёшь. Постоянно трещать и высказывать недовольство может и бабушка у под’езда. Какие конкретные действия?
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Есть деньги на кафе, но пиво пью на спортивной площадке, в перерывах. Ау, бабуля - мне в какую категорию?
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Владимир Белоусов из г . Всеволожска Ленинградской области выиграл Олимпиаду в Гренобле(?) в прыжках с трамплина в 1968 году. Не Гренобль, но не важно.
Так вот , в те годы я жил около Всеволожска и утверждаю, зимой пешком никто не ходил, тротуаров во Всеволожске не было, были лыжни. По лыжне можно было из Всеволожска дойти до Кавголово, а также в любой пункт Карельского перешейка. Реально в стране был бум зимнего спорта. А бум летнего был всегда. Достаточно вспомнить что в эти годы отмечают столетие все спортивные общества и клубы страны. А образованы они были в 20 годы прошлого века. А также ДОСААФ, ГТО, ОСВОД. Спортивные достижения были заложены на сто лет. Парады физкультурников визитная карточка страны.
На каждом балконе висели лыжи на всю семью. И у каждого был велосипед.
Сегодня бум самокатов. Казалось бы, вот спорт будущего номер один! но не тот самокат, который надо везти , толкая ногой, а настоящий, который САМ КАТИТСЯ.
А ты стоишь и...едешь...
Так что в спорт ради спорта идут мало, потеть даром для своего удовольствия хотят не многие.
Дэнги давай, давай дэнги!
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Поменяйте депутатскую зарплату госпожи Родниной на МРОТ бедолаги. который у кафе стреляет. Посмотрим как скоро Роднина сопьется и скатится
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А как же, Ирина, рапорты ваших коллег о том, что в России спортом занимаются, по разным данным, от 57 до 78 процентов населения? Или это другое, а вы уже на полжизни в качестве иноагента наговорили?
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"...дабы дурь каждого видна была" ©
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Неожиданно,лидер страны, у нас все правильно делает, но спорт загибается, когнитивный диссонанс получается...
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база
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Хоть опрос проводи:
- Деньги на кафе есть
- Алкаш
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Тёть Ира хотя бы не рапортует о несуществующих успехах, что уже зачОт.
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Меня ГД не устраивает. А кого это может устраивать?! Мне не нравится, как обстоят дела с наличием честных и порядочных людей в ГД...
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Тот редкий случай, когда ты на стороне Губерниева. Губерниева, спортс!
А может всё потому, что улицы Родниной и наши сильно отличаются?
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Да что эта американка себе позволяет
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Ну, так часы сейчас отбирают на пропаганду.
А, вообще, правда, алкашей и каких-то с с заиндевелым взглядом на улицах все больше и больше. Очень страшно, хожу озираюсь, кругом непонятно откуда вылазят какие-то типы. Хорошо, хоть никто еще на меня глаз не положил. Одеваюсь в серые одежды, и, зубы чищу уже только после того, как зайду в свои ,,хоромы’’. Кругом вот эти типы и машины, машины, машины, выскакивающие из каждого переулка, пыль, песок, нечистоты, окурки, пластиковые бутыли. Все летает, кружится. Пока дойдешь до булочной, сто раз сердце екнет. По пути еще 3-4 каких-то красное-желтое, пистоль-бристоль. Я туда ни ногой.
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А она хотя бы раз прошлась по улицам Москвы ? Она город то знает , чтобы утверждать ? Ведь наверняка только из окна авто мельком что то видит .
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да где ты улицу видела?
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Она хоть день в школе проработала? Откуда она знает, достаточно или нет? А если разбирается - можно учителем физкультуры пойти, класс показать, вырастить здоровых воспитанников. Не? В депутатах интереснее всех учить?
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Ага, что либералам «народ не тот», свободы, видите ли, не хотят, что этим, к врачам ходить смеет
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