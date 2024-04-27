Степанова о ситуации в Малиновке: «Уверенно развивавшийся крупный проект развалился в одночасье. Инвестор ушел, и базу мы потеряли – это опыт для всех»

Вероника Степанова высказалась о ситуации вокруг лыжного центра в Малиновке.

Группа компаний «УЛК» прекратила спонсировать лыжные гонки в Архангельской области после скандала с проведением детских соревнований.

«Уверенно развивавшийся крупный проект развалился практически в одночасье. С массовым извержением эмоций со стороны самых разных лыжных и окололыжных персонажей.

То, что интересы, подходы лыжников-любителей и лыжников-профессионалов все больше расходятся, для меня стало очевидным достаточно давно. Это тема отдельного и длинного откровения.

В Малиновке разногласия и противоречия вышли на поверхность. Инвестор УЛК в последние годы совершенно очевидно создавал именно базу подготовки команд сборной.

Все там было заточено под наши нужды: гостиница, питание (с оговорками) и, в первую очередь, сами лыжные трассы. Не случайно там даже «любительской» / детской трассы лыжероллерной не было – только жесткие круги и совсем маленький асфальтовый пятачок у биатлонного стрельбища.

Такая переориентация на сборников не нравилась тем, кто изначально создавал лыжный центр в Малиновке. Их тоже можно понять.

Отцы-основатели хотели привозить в Малиновку детские секции и спортсменов-любителей из той категории, кому важен прежде всего снег. Понятия не имею, кстати, как они по «нашим» кругам катались.

Инвестор хотел видеть профессионалов или очень продвинутых любителей. Массовый туризм против выборочного. Интересы в итоге разошлись.

Не хочу быть неверно понятой: мне и моим коллегам юные лыжники никак не мешали, хотя их присутствие на неподходящих трассах нас всегда удивляло, я об этом не раз писала.

Но в идеале жить и тренироваться профессионалы должны отдельно, наши потребности сильно отличаются от других лыжников. А с юными лыжниками проводить открытые тренировки на их базах, на их трассах.

Инвестор из Малиновки ушел и базу подготовки, я так понимаю, мы потеряли. Думаю, это опыт для всех», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы