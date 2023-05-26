«Матч ТВ», вероятно, не покажет турнир блогеров МКС из-за отсутствия статуса спортивного мероприятия

На федеральном канале «Матч ТВ», вероятно, не покажут Московский Кубок Селебрити.

«Если МКС получит статус спортивного мероприятия, «Матч ТВ» будет его показывать. Если не получит, то нет.

На данный момент МКС не получил этот статус. Вероятность того, что получит, минимальна.

Такой закон. Букмекеров днем можно показывать только в рамках спортивного мероприятия», – отметил игрок команды « » Алексей Горин.