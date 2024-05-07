Тренер «БроукБойз» Звездин: «Мазур напоминает Веллитона. У него такие же мощные бедрышки»

Игорь Звездин сравнил Мазура с игроками из профессионального футбола.

– Кого вам напоминает Мазур, если брать игроков из профессионального футбола?

– Сложно сказать. Сейчас игроки стилистически изменились, половину фамилий не знаю, даже когда играют топ-клубы.

В 2000-х мы знали много игроков. Не знаю, какой-то очень мощный футболист. Какой-то мини-Халк.

– А, может, Веллитон из «Спартака»?

– Кстати, да. Похож на него. Бедрышки такие же у него: мощные, широкие, – заявил главный тренер «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.

За три тура МФЛ форвард «БроукБойз» забил 4 гола. Он занимает вторую строчку в гонке бомбардиров пятого сезона Winline Медиалиги.