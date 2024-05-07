ЦСКА примет участие в Московском Кубке Селебрити. Это медиафутбольный турнир Германа Эль Класико (Салават Муртазин)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Медиафутбол

ЦСКА будет участвовать в новом розыгрыше Московского Кубка Селебрити.

Об этом заявил журналист Салават Муртазин.

Ранее телеграм-канал «Первый спорт» заявил, что «Динамо» также примет участие в МКС-2024.

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказывал в интервью Sports, что на МКС-2024 сыграет два клуба из РПЛ.

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