Евгений Спиряков больше не тренер вратарей «Амкала». Он остается в клубе и будет помогать Герману в управлении командой

Евгений Спиряков объявил, что больше не тренирует голкиперов «Амкала».

Спиряков рассказал, что он покинул пост тренера вратарей перед пятым сезоном Winline Медиалиги.

Работа тренером вратарей занимала у Евгения слишком много времени, из-за чего он принял решение покинуть этот пост.

Сейчас тренером вратарей в клубе работает Павел Поликарпов. Он уже работал с «Амкалом» на МКС-2021.

Спиряков остается в клубе и будет помогать Герману Эль Класико в управлении командой.