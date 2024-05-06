Евгений Спиряков больше не тренер вратарей «Амкала». Он остается в клубе и будет помогать Герману в управлении командой
Евгений Спиряков объявил, что больше не тренирует голкиперов «Амкала».
Спиряков рассказал, что он покинул пост тренера вратарей перед пятым сезоном Winline Медиалиги.
Работа тренером вратарей занимала у Евгения слишком много времени, из-за чего он принял решение покинуть этот пост.
Сейчас тренером вратарей в клубе работает Павел Поликарпов. Он уже работал с «Амкалом» на МКС-2021.
Спиряков остается в клубе и будет помогать Герману Эль Класико в управлении командой.