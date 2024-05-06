Евгений Спиряков больше не тренер вратарей «Амкала». Он остается в клубе и будет помогать Герману в управлении командой

Теги Амкал Герман Эль Класико Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков объявил, что больше не тренирует голкиперов «Амкала».

Спиряков рассказал, что он покинул пост тренера вратарей перед пятым сезоном Winline Медиалиги.

Работа тренером вратарей занимала у Евгения слишком много времени, из-за чего он принял решение покинуть этот пост.

Сейчас тренером вратарей в клубе работает Павел Поликарпов. Он уже работал с «Амкалом» на МКС-2021.

Спиряков остается в клубе и будет помогать Герману Эль Класико в управлении командой.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий