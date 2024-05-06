«Райола точно бы отреагировал на оффер Погба от «Броуков». Мы бы сделали все, чтобы Поль приехал». Глава Медиалиги Осипов о предложении французу

Теги Мино Райола Поль Погба Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался о предложении «БроукБойз» Полю Погба.

– Есть ли правда в истории с Погба и «БроукБойз»?

– Это реальная история. Погба и СМИ в Италии напрямую рассматривали и верили в то, что оффер «Броуков» – это не шутка и вброс. То есть настолько профессиональное сообщество всерьез рассмотрело эту историю.

Погба – не рядовой футболист. Это человек, который может исполнить что угодно, поэтому его появление в команде под названием «БроукБойз», стилю которого он соответствует как никто другой, многим людям казалось реальностью.

– А контакты с Погба были?

– Нет, это был вброс, который разлетелся. Дело в том, что Мино Райола, которого уже нет с нами, при жизни если бы получил оффер, то точно бы отреагировал. Я не исключаю, что мы как лига организовали все, чтобы Поль приехал и был хотя бы в группе поддержки, ну или в качестве игрока. Мы бы сделали для этого все, – заявил президент Winline Медиалиги.

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7 комментариев
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Какое же чсв у этого персонажа:) Ожидание Бэкхэм и Погба, реальность сбитые летчики вроде Идову:))
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У меня отношения с Аной де Армас на той же стадии примерно.
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Он думает если на три буквы сразу не послали из вежливости, то это серьезные переговоры.
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Мысли тз разряда..."Если бы у бабушки был..."
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Коля фантазер
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"Появление Погба в команде под названием «БроукБойз», стилю которого он соответствует как никто другой."
Куда смотрит госнаркоконтроль?
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Ага, Фалькао не поедет, а Погба уже на чемодане сидит, верим
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