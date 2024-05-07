Сергей Дурасов: «Я мог предложить Долгушину играть за «Матч ТВ» и просмотр в команде Первой лиги после МФЛ-5. Но до этого разговора даже не дошло»

Сергей Дурасов хотел устроить Михаилу Долгушину просмотр в команде Первой лиги.

Долгушин: «Общались с Моссаковским после первого тура. Он сказал, что все равно видит меня в проффутболе. Что думаешь, есть ли у меня до сих пор шансы?»

Дурасов: «Сколько тебе? 22 года исполнилось. Когда мы разговаривали о том, что перед МФЛ-5 надо Долгушина удержать в «Матч ТВ», мы понимали, что по условиям вряд ли сойдемся.

Но я сказал: «Ребят, я сейчас тесно общаюсь с командами из Первой лиги». Со всеми прикольные отношения. Я мог бы предложить тебе играть за «Матч ТВ» и просмотр в команде Первой лиги после МФЛ-5. Но до этого разговора даже не дошло.

На самом деле я не знаю, что ты здесь забыл. Прикольно, что ты начал снимать. Но тебе надо в футбол играть, это у тебя пока получается лучше всего».