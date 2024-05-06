Бекхэм может стать лицом ЧМ по медиафутболу. Осипов сказал: «Я не ожидал положительной реакции, но он ответил, что готов»

Теги Дэвид Бекхэм Интер Майами Winline Медиалига Николай Осипов Чемпионат мира по медиафутболу Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом.

– Были переговоры с футбольными легендами на предмет участия в проектах лиги?

– Мы с женой недавно были в Майами. На игре «Интера» встретились с ребятами, которые представляют интересы сборной США по медиафутболу. Мы встретились с Дэвидом Бекхэмом, рассказали об инициативе по организации чемпионата мира по медиафутболу. И сообщили, что хотим предложить ему стать лицом всей этой истории. Я не ожидал положительной реакции, но он сказал: «Да, это классно. Я готов. Согласуем даты, условия, время, а также мое полноценное участие в той роли, которую мы видим».

– И какая роль есть для Бекхэма?

– Если человек такого уровня говорит, что он готов, то вопрос только за нами и умением придумывать, упаковывать и реализовывать продукты. И другие люди такого масштаба согласились на то, чтобы у нас были возможности для подобного рода участия в таких историях с медиафутболом.

Я бы хотел, чтобы он был почетным президентом или главным действующим лицом. Мне кажется, на футбольном поле его значимость сейчас меньше, чем за его пределами. Наличие Дэвида на турнире в качестве почетного президента куда круче, чем его кроссы и удары со штрафных, – рассказал президент Winline Медиалиги.

ЧМ по медиафутболу может пройти в ноябре 2024 года.

Ожидается участие от 12 до 16 команд. Среди потенциальных участников есть две страны Западной Европы – Нидерланды и Франция.

Также в турнире сыграют 3-4 команды из Америки, Азии, Африки и СНГ.

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4 комментария
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Перевод: заручившись формальным согласием агента Бэкса, вытянуть на это денег у буков, представив как что- то уникальное, больше чем гонорар за имиджевые права (стандартное использование его фотки - таких «партнерств» у селебрити типа Бэкхема сотни в месяц по всему миру), и распилить на этом денег сколько получится
+2
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Ответ Заборостроитель
У Бэкса с деньгами совсем плохо, Интер убыточен что ли?😏
Интер убыточен, жена его убыточна, и Бекхэм всегда непрочь заработать денег
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У Бэкса с деньгами совсем плохо, Интер убыточен что ли?😏
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Ответ Marcus-light
Интер убыточен, жена его убыточна, и Бекхэм всегда непрочь заработать денег
Жену можно на дискотеку 90-х отправить
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