Николай Осипов: «У нас нет пересечений. Медиалига – продукт Youtube, МКС – продукт «Матч ТВ»
«Матч ТВ» покажет Московский Кубок Селебрити.
«У меня жена сидит при поступлении в академию «Матч ТВ», где генеральный продюсер канала Александр Тащин говорит: «Мы будем показывать МКС на «Матч ТВ», потому что Медиалига не встает в ЕКП». Это со слов Тащина.
Если мы – продукт YouTube, то МКС – продукт ТВ. У нас вообще нет пересечений», – сказал президент Winline Медиалиги.
Также телеграм-канал Севастиана Терлецкого сообщает, что МКС договорился «Матч ТВ» о большом объеме контента на телевидении. Но трансляции МКС на Youtube будут, т.к. права на ТВ и digital разделены.
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