Николай Осипов: «У нас нет пересечений. Медиалига – продукт Youtube, МКС – продукт «Матч ТВ»

Теги Александр Тащин Матч ТВ YouTube Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

«Матч ТВ» покажет Московский Кубок Селебрити.

«У меня жена сидит при поступлении в академию «Матч ТВ», где генеральный продюсер канала Александр Тащин говорит: «Мы будем показывать МКС на «Матч ТВ», потому что Медиалига не встает в ЕКП». Это со слов Тащина. 

Если мы – продукт YouTube, то МКС – продукт ТВ. У нас вообще нет пересечений», – сказал президент Winline Медиалиги. 

Также телеграм-канал Севастиана Терлецкого сообщает, что МКС договорился «Матч ТВ» о большом объеме контента на телевидении. Но трансляции МКС на Youtube будут, т.к. права на ТВ и digital разделены.

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