Кутуз, Мазур, Гудай – в символической сборной 3-го тура Winline Медиалиги

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Кутуз вновь попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

В 3-м туре МФЛ-5 против «Денег Рокетов» нападающий ФК «10» сделал покер и стал лидером в гонке бомбардиров Winline Медиалиги.

Символическая сборная 3-го тура

Вратарь: Николай Зириков («БроукБойз»);

Защитники: Брайан Идову (ФК «10»), Илья Скроботов («Амкал»), Гудай (2Drots), Степ («Народная Команда»);

Полузащитники: Кирей (ФК «10»), Манна (2Drots), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Сима (ФК «10»);

Нападающие: Мазур («БроукБойз»), Кутуз (ФК «10»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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