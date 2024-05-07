Кутуз, Мазур, Гудай – в символической сборной 3-го тура Winline Медиалиги
Кутуз вновь попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.
В 3-м туре МФЛ-5 против «Денег Рокетов» нападающий ФК «10» сделал покер и стал лидером в гонке бомбардиров Winline Медиалиги.
Символическая сборная 3-го тура
Вратарь: Николай Зириков («БроукБойз»);
Защитники: Брайан Идову (ФК «10»), Илья Скроботов («Амкал»), Гудай (2Drots), Степ («Народная Команда»);
Полузащитники: Кирей (ФК «10»), Манна (2Drots), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Сима (ФК «10»);
Нападающие: Мазур («БроукБойз»), Кутуз (ФК «10»).
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.