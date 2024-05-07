Райзен предложил Некиту забрать Крапа в «БроукБойз». Он не верит, что хавбек будет играть в 2Drots, и готов лично его контролировать
Райзен хочет подписать Крапа в «БроукБойз».
Райзен: «Отдайте Крапа в «Броуки» под мою ответственность. Я буду контролировать, чтобы он ходил на тренировки. Какая разница? Он не будет у вас играть, отдайте в «Броуки». Что вы его маринуете?»
Некит 2Drots: «Почему? Если он соблюдает дисциплину – играет»
Райзен: «Ну, уже понятно, что он с приколами. У вас времени на него нет. Для меня это кейс»
Некит 2Drots: «А у вас все приколы уберутся?»
Райзен: «Я хочу попробовать это лично проконтролировать. У тебя времени и сил на это нет. Ты говоришь, что он нам даст просмотры. Ну, конечно, он даст нам просмотры. Кто спорит?»