Райзен предложил Некиту забрать Крапа в «БроукБойз». Он не верит, что хавбек будет играть в 2Drots, и готов лично его контролировать

Райзен хочет подписать Крапа в «БроукБойз».

Райзен: «Отдайте Крапа в «Броуки» под мою ответственность. Я буду контролировать, чтобы он ходил на тренировки. Какая разница? Он не будет у вас играть, отдайте в «Броуки». Что вы его маринуете?»

Некит 2Drots: «Почему? Если он соблюдает дисциплину – играет»

Райзен: «Ну, уже понятно, что он с приколами. У вас времени на него нет. Для меня это кейс»

Некит 2Drots: «А у вас все приколы уберутся?»

Райзен: «Я хочу попробовать это лично проконтролировать. У тебя времени и сил на это нет. Ты говоришь, что он нам даст просмотры. Ну, конечно, он даст нам просмотры. Кто спорит?»