«БроукБойз» сыграют с GOATS в Одинцове, DMedia – с «Амкалом» в Минске. Расписание 4-го тура Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание матчей четвертого тура.
4-й тур.
11 мая.
Lotus – «Деньги Рокетов». Начало – 11:00.
FC Bus – ФК «10». Начало – 14:00.
DMedia – «Амкал». Начало – 16:00.
Fight Nights – СКА. Начало – 19:00.
Все матчи субботы пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич». Игра DMedia – «Амкал» пройдет в Минске на стадионе «Динамо».
12 мая.
«Народная Команда» – «Тандем». Начало – 11:30.
«Родина Медиа» – ЛФК «Рома». Начало – 14:30.
«БроукБойз» – GOATS. Начало – 17:30.
ФК «Матч ТВ» – «Кони». Начало – 20:30.
Все матчи воскресенья пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.