«БроукБойз» сыграют с GOATS в Одинцове, DMedia – с «Амкалом» в Минске. Расписание 4-го тура Медиалиги

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Winline Медиалига опубликовала расписание матчей четвертого тура.

4-й тур.

11 мая.

Lotus – «Деньги Рокетов». Начало – 11:00.

FC Bus – ФК «10». Начало – 14:00.

DMedia – «Амкал». Начало – 16:00.

Fight Nights – СКА. Начало – 19:00.

Все матчи субботы пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич». Игра DMedia – «Амкал» пройдет в Минске на стадионе «Динамо».

12 мая.

«Народная Команда» – «Тандем». Начало – 11:30.

«Родина Медиа» – ЛФК «Рома». Начало – 14:30.

«БроукБойз» – GOATS. Начало – 17:30.

ФК «Матч ТВ» – «Кони». Начало – 20:30.

Все матчи воскресенья пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 

 

 

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