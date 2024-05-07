Дема: «Пока отложу свои перфомансы. Когда команда не дает результата, все раздражены и готовы огрызаться по каким-то деталям»

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Дема заявил, что пока ставит свои перфомансы на паузу.

– В первом туре ты красил голову, во втором – бороду. Что будешь красить в третьем?

– Честно говоря, мы, наверное, закончим пока с перфомансами. Пока мы не набираем очки, которые нам нужны. Это грустно.

Перфомансы отложим на попозже, сконцентрированы пока на очках. Понятно, что хочется повеселить аудиторию. Но уровень очень поднимается, любые мелочи могут расфокусировать. Когда перфоманс совпадает с результатом – это дает клевый буст.

– Ты имеешь ввиду, что не хочешь давления?

– Да. Когда команда не дает результата, все раздражены и готовы огрызаться по каким-то моментам и деталям. Будем делать все, чтобы радовать и результатами, и перфомансами. Но пока отложим, – заявил защитник СКА в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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