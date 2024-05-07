Ромарой: «Топ-цель для «Ромы» – чемпионство МФЛ, что-то среднее – Кубок России, минимальная цель – Кубок Медиалиги»

Ромарой рассказал о главных целях ЛФК «Рома».

– Если вы вдруг забуксуете и не попадете в Кубок России – что это будет значить для вас?

– Это не потеря. Кубок России – это цель, которую очень хочется достичь. Есть цель попасть в Кубок Медиалиги.

Очень хочется осенью поиграть. С точки зрения медиа мы точно заслуживаем, это мое мнение. А по футбольным качествам – надо минимум в топ-8 МФЛ попадать.

– То есть Кубок России – это для тебя мечта не сейчас, а надолго?

– Нет, это топ-цель, к которой мы будем идти. Но есть и минимальная, как будто в Football Manager играешь. Минимальная цель – Кубок Медиалиги, максимальная цель – чемпионство МФЛ, что-то среднее – Кубок России. Это прямо топ для нас, – заявил президент ЛФК «Рома» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.