«Я вообще на все готов за деньги. 50-100 тысяч на дороге не валяются. Я детей за 20 тысяч тренировал». Гудай о челленджах Германа

Гудай высказался о том, хотел ли он выполнить один из челленджей Германа.

Ранее перед 3-м туром МФЛ-5 президент «Амкала» Герман Эль Класико запустил челленджи на деньги для всех участников Winline Медиалиги. Самый большой приз за тату с лого «Амкала» – 100 тысяч.

– Герман запустил челленджи на деньги. Думали где-то урвать?

– Я бы хотел. Но у нас последняя игра в туре, сложно было выцепить. Я боялся что-то сделать, просто мог не успеть, потому что первым дают бабки.

– А что бы ты готов был сделать?

– Я вообще на все готов за деньги. Я же рвач.

– Некит и Жека что-то говорили по поводу челленджа? Запрещали или говорили о штрафах?

– Ничего не говорили. Братан, 50-100 тысяч на дороге не валяются. Мне без разницы, что говорят. Я детей тренировал за 20 тысяч. Если есть возможность заработать – почему нет?

– А если бы потом прилетел штраф?

– Изначально не было объявлено. Ромарой сразу заявил о штрафах. А если тебе ничего не говорили, кто тебя может оштрафовать? – заявил защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.