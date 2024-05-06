«В России я выиграл все, кроме РПЛ. Чтобы ее выиграть, надо играть в «Зените». Идову об уходе в медиафутбол

Брайан Идову рассказал, не жалеет ли он, что пошел в медиафутбол.

– Щипал ли себя, что оказался в МФЛ после своей профессиональной карьеры?

– Нет. Я отношусь к этому нормальному. Всегда есть взлеты и падения.

Я понял, что ЧМ был таким этапом, когда у меня был пик карьеры, особенно учитывая, что я поехал из Перми. Еще и учитывая, кем были мои партнеры по сборной, где они играли. Потом «Локо», «Химки»...

Кажется, что попасть на ЧМ и в ЛЧ снова было бы очень сложно. Я рад, что смог поиграть на таком уровне.

– Еще были предложения из Первой лиги?

– Было предложение, но я отказался. На данном этапе жизни медиафутбол выглядел для меня намного интереснее. Тут есть еще перспективы вне футбольной сферы.

У меня ЧМ, ЛЧ, РПЛ позади. Выиграл Кубок России, Суперкубок России. Единственное – не выиграл чемпионат. А чтобы выиграть чемпионат, надо играть в «Зените» (смеется).

Поэтому я понимал, что можно пойти и попробовать медиафутбол. Не хочется попадать сюда в 36-37 лет, когда от меня толку не будет. Пока молодой и горячий! – рассказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.