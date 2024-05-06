«В России я выиграл все, кроме РПЛ. Чтобы ее выиграть, надо играть в «Зените». Идову об уходе в медиафутбол

Теги Локомотив Зенит Амкар Химки премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Первая лига чемпионат мира Брайан Идову ФК 10 Медиафутбол

Брайан Идову рассказал, не жалеет ли он, что пошел в медиафутбол.

– Щипал ли себя, что оказался в МФЛ после своей профессиональной карьеры?

– Нет. Я отношусь к этому нормальному. Всегда есть взлеты и падения.

Я понял, что ЧМ был таким этапом, когда у меня был пик карьеры, особенно учитывая, что я поехал из Перми. Еще и учитывая, кем были мои партнеры по сборной, где они играли. Потом «Локо», «Химки»...

Кажется, что попасть на ЧМ и в ЛЧ снова было бы очень сложно. Я рад, что смог поиграть на таком уровне.

– Еще были предложения из Первой лиги?

– Было предложение, но я отказался. На данном этапе жизни медиафутбол выглядел для меня намного интереснее. Тут есть еще перспективы вне футбольной сферы.

У меня ЧМ, ЛЧ, РПЛ позади. Выиграл Кубок России, Суперкубок России. Единственное – не выиграл чемпионат. А чтобы выиграть чемпионат, надо играть в «Зените» (смеется).

Поэтому я понимал, что можно пойти и попробовать медиафутбол. Не хочется попадать сюда в 36-37 лет, когда от меня толку не будет. Пока молодой и горячий! – рассказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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4 комментария
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да всем нас рать братан
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ну пипец, "Л" - Легенда )
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Хочет попасть в Зенит через медиалигу)
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Видимо, в поле чудес у Якубовича тоже

- Аааавтомобиль!!!
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