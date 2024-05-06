Бала: «Не надо сейчас оценивать ФК «10». Будем оценивать по результату в окончании сезона»

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Бала» Александр Балашов Медиафутбол

Бала рассказал, как сейчас он оценивает игру ФК «10».

– Как сейчас оценивать «Десятку»? Это действительно лидер, который разносит соперников?

– Сейчас никак не надо оценивать. Будем оценивать по окончанию сезона, когда добьемся какого-то результата. Потом уже можно будет оценивать.

Сейчас вообще ничего не понятно. Смотришь на «Броуков» – разносят. Вот 2D – вторая игра уже потрясающий результат.

И другие команды на протяжении большого группового этапа, где еще и будут игры с командами из других групп... Все поменяться может. Пока нет смысла расставлять команды, которые показывают хороший результат, по местам заранее, – заявил хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий