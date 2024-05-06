Бала: «Не надо сейчас оценивать ФК «10». Будем оценивать по результату в окончании сезона»

Бала рассказал, как сейчас он оценивает игру ФК «10».

– Как сейчас оценивать «Десятку»? Это действительно лидер, который разносит соперников?

– Сейчас никак не надо оценивать. Будем оценивать по окончанию сезона, когда добьемся какого-то результата. Потом уже можно будет оценивать.

Сейчас вообще ничего не понятно. Смотришь на «Броуков» – разносят. Вот 2D – вторая игра уже потрясающий результат.

И другие команды на протяжении большого группового этапа, где еще и будут игры с командами из других групп... Все поменяться может. Пока нет смысла расставлять команды, которые показывают хороший результат, по местам заранее, – заявил хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.