«Чисто Питер» и «Народная Команда» сыграют на «Петровском» в 5-м туре Медиалиги

«Чисто Питер» сыграет с «Народной Командой» в Санкт-Петербурге.

Игра пройдет в рамках пятого тура Winline Медиалиги.

Команды сыграют на стадионе «Петровский». Начало матча – в 19:00 (мск).

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе выступает Анатолий Тимощук, а тренирует Владислав Радимов.

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб, основанный фанатами московского «Спартака». К команде в этом году присоединились Егор Титов и Дмитрий Аленичев.