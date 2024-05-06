«Чисто Питер» и «Народная Команда» сыграют на «Петровском» в 5-м туре Медиалиги
«Чисто Питер» сыграет с «Народной Командой» в Санкт-Петербурге.
Игра пройдет в рамках пятого тура Winline Медиалиги.
Команды сыграют на стадионе «Петровский». Начало матча – в 19:00 (мск).
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе выступает Анатолий Тимощук, а тренирует Владислав Радимов.
«Народная Команда» – медиафутбольный клуб, основанный фанатами московского «Спартака». К команде в этом году присоединились Егор Титов и Дмитрий Аленичев.