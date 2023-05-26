«Динамо» U19 может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити

Молодежка «Динамо» может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити.

Об этом сообщили на ютуб-канале футбольной команды «Матч ТВ», которая в этому году на МКС, скорее всего, не сыграет.

«Это первый большой медийный турнир, который пропускает «Матч ТВ». Нас просто турнули.

Если бы (основатель турнира – Sports.ru) в одиночку принимал решение по участникам МКС, мы бы там были», – отметил комментатор .

«Есть понимание, кто там точно выступит: « », 2Drots, « », « », ФК «10», « ». Возможно, «Козлы», а последнее место, скорее всего, достанется « » U19.

Конечное решение у главного спонсора – компании BetBoom. Она сотрудничает с «Динамо». Решения принимает BetBoom, а не Герман», – добавил защитник ФК «Матч ТВ» Алексей Горин.

МКС-2023 пройдет летом этого года. Ранее сообщалось, что победитель турнира может сыграть с основой «Динамо» в товарищеском матче.

Ожидается, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на « ».