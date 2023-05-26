«Динамо» U19 может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити

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Молодежка «Динамо» может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити.

Об этом сообщили на ютуб-канале футбольной команды «Матч ТВ», которая в этому году на МКС, скорее всего, не сыграет.

«Это первый большой медийный турнир, который пропускает «Матч ТВ». Нас просто турнули.

Если бы Герман Эль Класико (основатель турнира – Sports.ru) в одиночку принимал решение по участникам МКС, мы бы там были», – отметил комментатор Сергей Дурасов.

«Есть понимание, кто там точно выступит: «Амкал», 2Drots, «Бей Беги», «Родина Медиа», ФК «10», «Броуки». Возможно, «Козлы», а последнее место, скорее всего, достанется «Динамо» U19.

Конечное решение у главного спонсора – компании BetBoom. Она сотрудничает с «Динамо». Решения принимает BetBoom, а не Герман», – добавил защитник ФК «Матч ТВ» Алексей Горин.

МКС-2023 пройдет летом этого года. Ранее сообщалось, что победитель турнира может сыграть с основой «Динамо» в товарищеском матче.

Ожидается, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».

3 комментария

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Рагнар Лодброк
Футбол превращается в ток шоу 💩
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Дед Щукарь порожняк не гонит
кому это интересно из фанатов или болельщиков? Даже будь я динамиком, абсолютно наплевать.
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Ответ Рагнар Лодброк
Футбол превращается в ток шоу 💩
после запихивания двух любительских команд в кубок России, дальше можно и не смотреть, а постоянные упоминания о медиафутболе, стоит занести в рубрику любительский спорт...
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