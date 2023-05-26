«Динамо» U19 может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити
Молодежка «Динамо» может сыграть на турнире блогеров – Московском Кубке Селебрити.
Об этом сообщили на ютуб-канале футбольной команды «Матч ТВ», которая в этому году на МКС, скорее всего, не сыграет.
«Это первый большой медийный турнир, который пропускает «Матч ТВ». Нас просто турнули.
Если бы Герман Эль Класико (основатель турнира – Sports.ru) в одиночку принимал решение по участникам МКС, мы бы там были», – отметил комментатор Сергей Дурасов.
«Есть понимание, кто там точно выступит: «Амкал», 2Drots, «Бей Беги», «Родина Медиа», ФК «10», «Броуки». Возможно, «Козлы», а последнее место, скорее всего, достанется «Динамо» U19.
Конечное решение у главного спонсора – компании BetBoom. Она сотрудничает с «Динамо». Решения принимает BetBoom, а не Герман», – добавил защитник ФК «Матч ТВ» Алексей Горин.
МКС-2023 пройдет летом этого года. Ранее сообщалось, что победитель турнира может сыграть с основой «Динамо» в товарищеском матче.
Ожидается, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».
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