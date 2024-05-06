«Проффутбол у него не за горами. Психологические ямы оборачиваются психологическими вершинами». Звездин о прогрессе Алишера
Игорь Звездин высказался об успехах Алишера Рахимова.
– Алишер сейчас в отличной форме. Почему он так прибавил в этом сезоне?
– Потому что был очень низко. Так часто бывает, что психологические ямы оборачиваются психологическими вершинами.
Но сейчас у него вторая сложность – пережить медные трубы. Сейчас все ему будут песни петь, какой он молодец. Это будет выдержать тяжелее, чем критику.
– В такой форме он мог бы заиграть, например, в Первой лиге?
– Думаю, что профессиональный футбол у него не за горами. Не вижу ограничений по качествам, – заявил главный тренер «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.
За первые три тура пятого сезона Winline Медиалиги Рахимов забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Он делит первую строку с Кутузом по системе гол+пас.