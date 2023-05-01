Сибскана о «Сахалинце»: «Я открыл состав и #####. Вчера все в заявке ФНЛ-2, сегодня – в медийной лиге»

Теги Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Сибскана недоволен, что «Сахалинец» играет профессиональными игроками Второй лиги.

– «Амкал» и 2Drots – главные фавориты лиги?

– Нет, конечно. Ты посмотри на составы команд. «Сахалинец»! Я открыл и ##### [удивился]. Вчера у них весь состав в заявке ФНЛ-2, сегодня выходят те же самые играть в медийной лиге. Хоть бы постыдились, в первом туре не палили бы всех.

Я просто в #### [шоке]. [Михаил] Литвин скамил народ, зарабатывал миллиарды, сейчас заскамил Медиалигу на заявку. ######, красавчик! Это, очевидно, ######. Реально смешно.

Я понимаю там где-то в прошлом футбики, а сейчас они вчера реально играли в ФНЛ, а сегодня приезжают и ######## [сражаются] в Медиалиге. Зачем вы здесь нужны? Ущербы всякие. Не смешно даже», – сказал капитан «Амкала».

В первом туре Winline Медиалиги «Сахалинец» разгромил «Деньги» (4:0).

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1 комментарий

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Фан Рубина
Правильно делают. Превращают ваш медиашлак в нормальный футбол.
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