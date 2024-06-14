Сослан Гатагов: «Я проигрывал 2Drots – никому не пожелаю таких эмоций. Надо воспитать другие и взлететь»

Сослан Гатагов рассказал, с каким настроением подходит к матчам с 2Drots.

«Амкал» встретится с 2D в четвертьфинале Winline Медиалиги.

– Жалко, что у нас мало времени на восстановление, но мы сможем проверить себя, узнаем, насколько мы стойкие. Больше времени на подготовку у нас будет перед второй игрой.

2Drots на нашем фоне выглядят более стабильно. Они вышли с 1-го места, ярко завершили групповую стадию. У них все хорошо. Нас лихорадило, но в таких матчах все подобное уходит на второй план.

Два матча – это плюс и для нас, и для аудитории. Круто, что лига сделала такую опцию.

– Что думаете о том, что после первого матча будет серия буллиталити?

– Если лига хочет развлекаться, пусть развлекается. Я практически любую их инициативу поддерживаю. Мы же в медиафутболе. А если кому-то наскучит, можно уйти в профессиональный футбол.

– Что будет, если «Амкал» не выиграет?

– Я об этом не думаю. Мы, тренеры, так не рассуждаем. Если ты себя настраиваешь на негатив, есть вероятность, что так оно и случится. Я проигрывал 2Drots и знаю эти эмоции – никому их не пожелаю. После поражения в Костанае ребята были подавлены. Но они понимают, что надо воспитать другие эмоции и взлететь, – сказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.