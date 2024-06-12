Зубко об «Амкале»: «Хотелось бы, чтобы было больше побед, чтобы команда поувереннее играла и выходила из группы с первого места»

Теги Денис Зубко Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Денис Зубко оценил игру «Амкала» в сезоне Winline Медиалиги.

– Вы следили за Медиалигой после того, как ушли?

– Конечно, за всеми сезонами, но насколько позволяло время. Матчи смотрел, за отдельными людьми смотрел. Когда ты попал в Медиалигу, проработал несколько лет, то безусловно это не остается.

– Как оцените «Амкал» в нынешнем сезоне?

– Если объективно, хотелось бы, чтобы было больше побед, чтобы команда поувереннее играла и выходила из группы с первого места. Но, к сожалению, получилось так, как получилось, и надо сегодня просто выиграть, и все будет хорошо, – рассказал экс-главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Беседа прошла в перерыве матча 1/8 финала Медиалиги «Амкал» – «Кони» (4:0). Победа вывела команду в четвертьфинал Медиалиги, там «Амкал» сыграет с 2Drots.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий