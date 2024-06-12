Зубко об «Амкале»: «Хотелось бы, чтобы было больше побед, чтобы команда поувереннее играла и выходила из группы с первого места»

Денис Зубко оценил игру «Амкала» в сезоне Winline Медиалиги.

– Вы следили за после того, как ушли?

– Конечно, за всеми сезонами, но насколько позволяло время. Матчи смотрел, за отдельными людьми смотрел. Когда ты попал в Медиалигу, проработал несколько лет, то безусловно это не остается.

– Как оцените «Амкал» в нынешнем сезоне?

– Если объективно, хотелось бы, чтобы было больше побед, чтобы команда поувереннее играла и выходила из группы с первого места. Но, к сожалению, получилось так, как получилось, и надо сегодня просто выиграть, и все будет хорошо, – рассказал экс-главный тренер « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Беседа прошла в перерыве матча 1/8 финала Медиалиги «Амкал» – «Кони» (4:0). Победа вывела команду в четвертьфинал Медиалиги, там «Амкал» сыграет с 2Drots.