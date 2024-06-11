Текила заявил, что FC Bus – настоящие «Броуки», и назвал Райзена и Егорова неудачниками. Дмитрий ответил: «Важно, что мы у тебя в голове»
Текила и Дмитрий Егоров зацепились перед потенциальным матчем «БроукБойз» – «РМ».
Текила: «Интересно будет сыграть с настоящими «Броуками», а настоящие – это FC Bus. Ребята играют на чистом желании и показывают крутые результаты.
Они давно забрали концепцию и ее адаптировали. Райзен, которого ######## (избил) ногами Майами, со своим дружком – уже даже не сломленные. Это просто два неудачника, которые продолжают записывать видосы со своим никому не нужным мнением обо мне.
Вы пробовали и быть «Броуками» – нет результата, потом ####### (обманули) букмекера на бюджеты. ######### (Обманывали) и ######### (обманывают) лигу медийными ливийцами со своим продавцом арбузов на спортдире. Итог все равно один».
Егоров: «Текила, в вашей команде есть минимум один человек, слова которого имеют вес! Человек – явление! Это Отар Кушанашвили.
Ну, а про FC Bus – хорошая команда. Миллер – приятный мужик. Играют за идею. Кринж-видосики и форматы действительно похожи на наши давние. АртПо я бы хотел видеть в «Броуках», дал бы ему автономию. Но это неважно.
Важно, что в голове у тебя мы. И у команды твоей тоже. Поэтому, к сожалению, свидимся в 1/4 с вами вряд ли. Завтра уже проиграете. Пару недель назад вас Блат потопил, а завтра потопит Карат».
«БроукБойз» и «Родина Медиа» могут встретиться в 1/4 финала пятого сезона Winline Медиалиги, если команда Текилы и Тарасова обыграет FC Bus на стадии уайлд-кард.