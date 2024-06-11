«Это избавит нас от унылых 0:0 или 1:1». Осипов объяснил систему буллиталити в спаренных матчах 1/4 и 1/2 финала МФЛ-5

Николай Осипов объяснил новую систему систему буллиталити в 1/4 и 1/2 финала МФЛ.

Ранее стало известно о том, что при ничьих в первых матчах 1/4 и 1/2 финалов пятого сезона Winline Медиалиги будет проводиться серия буллиталити.

Мусагалиев: «Мы хотели услышать аргументы в пользу этих нововведений».

Осипов: «Повышение зрелищности. Это избавит нас от унылых 0:0 или 1:1».

Мусагалиев: «Может быть, есть смысл в Кубке лиги наказывать команды за 0:0?»

Кортава: «Уже были такие мысли. Но это тоже футбол, 0:0 бывает разный».

Осипов: «Зрелищность здесь в чем заключается: когда первый матч заканчивается вничью, в подсознании команд на вторую игру сидит: «Главное не проиграть. Если второй раз ничья, то скажем, что не повезло по монетке».

Это одна из основных идей, которая висит в голове каждого человека, выходящего на второй матч, когда первый закончился вничью.

Долгое время [в проффутболе] гол на чужом поле приравнивался к двум. И тогда народ думал: «Мы сгорели 1:1, точно нужно забивать, 0:0 не устроит».

Здесь тоже были эксперименты у большого футбола, чтобы не было унылых и неинтересных матчей, где обе команды не хотят побеждать».

Кортава: «Кстати, гол на выезде отменили совсем недавно. Это было долго, мы все жили с этим, я не помню таких больших вопросов. Мы все привыкли к этому».