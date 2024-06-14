Эдамс: «С «Амкалом» будет жесткий, жестокий, огненный матч. Ждем, чтобы нахлобучить, доказать, что мы здесь не просто так»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Эдамс Медиафутбол

Эдамс рассказал, что 2Drots болели за «Амкал» на стадии уайлд-кард Winline МФЛ.

«Амкал» разгромил «Коней» в стыковом матче за 1/4 финала (4:0) и встретится с 2Drots в следующем раунде.

– С «Амкалом» будет жесткий, жестокий, огненный, топовый матч, как и всегда. Круто, что будут две игры, будет выезд. Ждем, чтобы нахлобучить и лишний раз доказать, что мы здесь не просто так.

– Что ответишь на вкиды Сибсканы о том, что империя рушится?

– Говорить можно что угодно. С ребятами договорились, что мы пока ничего не говорим, не обсуждаем. Просто готовимся к матчу.

– Нет ощущения, что 2Drots сейчас накидывают меньше и не прогревают игру с «Амкалом»?

– Может, медийные ребята смогут прогреть, но мы, именно футбики, готовимся и морально, и психологически.

– Для тебя лучше, что это будет двухматчевое противостояние?

– Конечно. Две игры для нас – это как праздник. Мы болели за «Амкал», чтобы они прошли «Коней». Нас ждет дерби, – сказал капитан 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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