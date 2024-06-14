Эдамс: «С «Амкалом» будет жесткий, жестокий, огненный матч. Ждем, чтобы нахлобучить, доказать, что мы здесь не просто так»

Эдамс рассказал, что 2Drots болели за «Амкал» на стадии уайлд-кард Winline МФЛ.

«Амкал» разгромил «Коней» в стыковом матче за 1/4 финала (4:0) и встретится с 2Drots в следующем раунде.

– С «Амкалом» будет жесткий, жестокий, огненный, топовый матч, как и всегда. Круто, что будут две игры, будет выезд. Ждем, чтобы нахлобучить и лишний раз доказать, что мы здесь не просто так.

– Что ответишь на вкиды Сибсканы о том, что империя рушится?

– Говорить можно что угодно. С ребятами договорились, что мы пока ничего не говорим, не обсуждаем. Просто готовимся к матчу.

– Нет ощущения, что 2Drots сейчас накидывают меньше и не прогревают игру с «Амкалом»?

– Может, медийные ребята смогут прогреть, но мы, именно футбики, готовимся и морально, и психологически.

– Для тебя лучше, что это будет двухматчевое противостояние?

– Конечно. Две игры для нас – это как праздник. Мы болели за «Амкал», чтобы они прошли «Коней». Нас ждет дерби, – сказал капитан 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.