Фил Воронин: «Зайдя во второй сезон, «Амкал» уже был в роли догоняющего. Клуб находится в вечной гонке. Это тяжело»

Фил Воронин объяснил, почему «Амкалу» так тяжело в Winline Медиалиге.

«Давление, которое создается с момента захода в МФЛ и внутри, и снаружи клуба. Зайдя во второй сезон, «Амкал» уже был в роли догоняющего. Клуб находится в вечной гонке. Это тяжело. В какой-то момент устаешь, психуешь, хочешь все бросить. Давление внутри «Амкала» создают и сами футболисты, и комментаторы, и тренеры, и другие команды.

Не было момента выдохнуть, подумать. Решения принимаются на иголках. Мне кажется, тяжело быть в таких условиях. Тимбер поднимал статистику, у «Дротов» самый стабильный состав с первого сезона МФЛ, у них 20 игроков, а у остальных команд по 5 игроков. В лиге все +/- одинакового уровня. Надо больше терпения и работать с теми, кто есть», – рассказал Воронин.

В этом сезоне Медиалиги Воронин перешел в FC Bus на правах аренды. Он принадлежит « ».