Сибскана: «2Drots делают из Кузнецова настоящего терпилу. Прогинают его раз за разом»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Даниил Крапивников Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Андрей Сибскана высказался о решении Жеки и Некита оставить Крапа в 2Drots.

«Настоящего терпилу делают из Кузнецова «дроты». Они как будто специально прогинают его раз за разом и делают все наоборот. Тренер громко и важно объявляет, что уведет команду с поля, что отстранит игрока (а потом, что за игрока будет отвечать вся команда), что бойкотирует турнир, что будет играть дублем, что ему не нужен этот игрок.

Но на деле все происходит как захотят отцы. Абьюзивные отношения – это обыденность, пусть сами решают свои вопросы. Главное чтобы семья была счастлива», – написал капитан «Амкала».

Крап остается в 2Drots. Жека и Некит будут выплачивать миллион рублей в случае любого его косяка

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